Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане стабилизировалась, однако международная обстановка и появление новых штаммов требуют массовой вакцинации населения. Республика рассматривает сразу несколько препаратов, чтобы их применять или даже наладить производство.

Ученые из Узбекистана продолжают исследования по разработке собственной вакцины, однако пока готового препарата нет - тестируются и испытываются уже зарегистрированные и одобренные ВОЗ образцы.

В частности, в республике рассматривают возможность использования российской вакцины "Спутник V" – 100 доз для клинических исследований были доставлены в страну еще в начале декабря 2020 года. Узбекистан не исключил возможности локализации производства этой вакцины на своей территории, как это уже сделали, к примеру, Казахстан и планирует в скором времени Турция.

Кроме того, тестируется и китайская вакцина против COVID-19 - Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, для испытания препарата из КНР отобраны 5 тысяч добровольцев. Впрочем, сроки исследований довольно внушительные: результаты станут известны не ранее 2022 года.

В рамках международной программы COVAX рассматривается возможность применения вакцины Comirnaty, разработанной в Германии и США. Для исследований заказано 100 тысяч доз препарата, однако точные сроки и масштабы ее применения пока неизвестны.

В целом же Узбекистан на 2021 год выделил на борьбу с коронавирусом, включая расходы на вакцинацию населения от COVID-19, 3 триллиона сумов (около $300 млн). Появлялась информация о том, что массово прививать граждан могут начать уже с конца февраля-начала марта, но официальной информации по срокам нет. Всего же к лету 2021-го намерены вакцинировать до 60% населения республики.

В любом случае необходимо помнить о противопоказаниях. У каждого препарата они могут быть своими, но есть и общие условия. Например, прививку нельзя делать тем, кто уже перенес коронавирус или ОРВИ. Противопоказаны эти препараты и тем, у кого аллергия на компоненты вакцины. В прививке откажут пациентам с инфекционными, неинфекционными или с хроническими заболеваниями. Ограничения распространяются на беременных и на граждан, которые за последний месяц уже получили другие прививки (например, от гриппа).

В любом случае перед тем, как принять решение о вакцинации, каждому человеку стоит проконсультироваться с врачом, учитывая особенности своего здоровья.

Подробнее о том, как Узбекистан намерен бороться с COVID-19 и какие препараты рассматривает, смотрите в нашей инфографике.