Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/12/16032972.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210218/16033583/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov.html
На данный момент в мире существуют 6 вакцин от коронавируса, однако какую из них выбрать? У каждого препарата своя основа и разные показатели эффективности.
Между тем у каждой из вакцин есть свои преимущества, которых может не быть у конкурентов.
Не стоит забывать и о побочных эффектах, которые зачастую могут перекрыть все положительное впечатление от вакцинации.
Разбираем свойства каждого из препаратов в инфографике Sputnik Узбекистан.