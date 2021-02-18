Какой вакциной привиться? Сравниваем 6 препаратов

На данный момент в мире существуют 6 вакцин от коронавируса, однако какую из них выбрать? У каждого препарата своя основа и разные показатели эффективности.

Между тем у каждой из вакцин есть свои преимущества, которых может не быть у конкурентов.

Не стоит забывать и о побочных эффектах, которые зачастую могут перекрыть все положительное впечатление от вакцинации.

Разбираем свойства каждого из препаратов в инфографике Sputnik Узбекистан.