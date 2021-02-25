По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

Какой эффект ожидают специалисты от запуска первого в Узбекистане скоростного автобуса — подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

В сентябре в столице появится первый метробус. Специалисты уже разработали предварительный проект его маршрута от остановки "Чиланзор Буюм Бозори" до торгового центра "Чорсу" — это 17,7 км. Данный отрезок пути выбрали потому, что здесь очень большой пассажиропоток, а дорога имеет более четырех полос.

Полоса для скоростных автобусов (метробусов) будет располагаться по центру дороги, чтобы не мешать предприятиям, находящимся вдоль трассы и другим участникам дорожного движения.

Маршрут имеет 26 остановок. Средняя скорость таких автобусов — 25 км/ч.

О преимуществах и недостатках нового вида общественного транспорта читайте в нашей инфографике >>