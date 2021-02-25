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По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса

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По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/19/16077486.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210225/16077625/Po-vydelenke-s-veterkom-proekt-marshruta-metrobusa.html

Какой эффект ожидают специалисты от запуска первого в Узбекистане скоростного автобуса — подробности в инфографике Sputnik Узбекистан.

В сентябре в столице появится первый метробус. Специалисты уже разработали предварительный проект его маршрута от остановки "Чиланзор Буюм Бозори" до торгового центра "Чорсу" — это 17,7 км. Данный отрезок пути выбрали потому, что здесь очень большой пассажиропоток, а дорога имеет более четырех полос.

Полоса для скоростных автобусов (метробусов) будет располагаться по центру дороги, чтобы не мешать предприятиям, находящимся вдоль трассы и другим участникам дорожного движения.

Маршрут имеет 26 остановок. Средняя скорость таких автобусов — 25 км/ч.

О преимуществах и недостатках нового вида общественного транспорта читайте в нашей инфографике >>

Теги:
Ташкент, проект, метро, автобус, общественный транспорт



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По выделенке с ветерком: проект маршрута метробуса
По "выделенке" с ветерком: маршрут метробуса



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