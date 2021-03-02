Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — самая актуальная информация

Ученые из Узбекистана продолжают исследования по разработке собственной вакцины, однако пока готового препарата нет - тестируются и испытываются уже зарегистрированные и одобренные ВОЗ образцы.
В частности, в республике уже сертифицировали российскую вакцину "Спутник V". На первом этапе планируется закупить не менее 1 миллиона доз препарата. Кроме того, Узбекистан не исключил возможности локализации производства этой вакцины на своей территории, как это уже сделали, к примеру, Казахстан и планирует в скором времени Турция.
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В рамках международной программы COVAX рассматривается возможность применения вакцины Comirnaty, разработанной в Германии и США. Для исследований заказано 100 тысяч доз препарата, однако точные сроки и масштабы ее применения пока неизвестны.
В целом же Узбекистан на 2021 год выделил на борьбу с коронавирусом, включая расходы на вакцинацию населения от COVID-19, 3 триллиона сумов (около $300 млн). Появлялись данные о том, что массово прививать граждан могут начать уже с конца февраля-начала марта, но официальной информации по срокам нет. Всего же к лету 2021-го намерены вакцинировать до 60% населения республики.
В любом случае перед тем, как принять решение о вакцинации, каждому человеку стоит проконсультироваться с врачом, учитывая особенности своего здоровья.
Подробнее о том, как Узбекистан намерен бороться с COVID-19 и какие препараты рассматривает, а какие уже утвердил к использованию, смотрите в нашей инфографике.