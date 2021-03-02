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Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — самая актуальная информация

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Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
© Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20210302/15886502/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti.html

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане стабилизировалась, однако международная обстановка и появление новых штаммов требуют массовой вакцинации населения. Республика рассматривает сразу несколько препаратов, чтобы их применять или даже наладить производство.

Ученые из Узбекистана продолжают исследования по разработке собственной вакцины, однако пока готового препарата нет - тестируются и испытываются уже зарегистрированные и одобренные ВОЗ образцы.

В частности, в республике уже сертифицировали российскую вакцину "Спутник V". На первом этапе планируется закупить не менее 1 миллиона доз препарата. Кроме того, Узбекистан не исключил возможности локализации производства этой вакцины на своей территории, как это уже сделали, к примеру, Казахстан и планирует в скором времени Турция.

Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
© Sputnik / Илья Питалев
Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V"
Также в республике завершились клинические испытания китайской вакцины против COVID-19 - ZF-UZ-VAC2001 и зарегистрировал ее для дальнейшего использования. За вклад в исследования и тестирование Узбекистан был признан соавтором нового препарата.

Алишер Усманов купит для Узбекистана 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 >>

В рамках международной программы COVAX рассматривается возможность применения вакцины Comirnaty, разработанной в Германии и США. Для исследований заказано 100 тысяч доз препарата, однако точные сроки и масштабы ее применения пока неизвестны.

В целом же Узбекистан на 2021 год выделил на борьбу с коронавирусом, включая расходы на вакцинацию населения от COVID-19, 3 триллиона сумов (около $300 млн). Появлялись данные о том, что массово прививать граждан могут начать уже с конца февраля-начала марта, но официальной информации по срокам нет. Всего же к лету 2021-го намерены вакцинировать до 60% населения республики.

Производство вакцины Спутник V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
Sputnik
Узбекистан рассматривает возможность локализовать производство "Спутник V"
В любом случае необходимо помнить о противопоказаниях. У каждого препарата они могут быть своими, но есть и общие условия. Например, прививку нельзя делать тем, кто уже перенес коронавирус или ОРВИ. Противопоказаны эти препараты и тем, у кого аллергия на компоненты вакцины. В прививке откажут пациентам с инфекционными, неинфекционными или с хроническими заболеваниями. Ограничения распространяются на беременных и на граждан, которые за последний месяц уже получили другие прививки (например, от гриппа).

В любом случае перед тем, как принять решение о вакцинации, каждому человеку стоит проконсультироваться с врачом, учитывая особенности своего здоровья.

Подробнее о том, как Узбекистан намерен бороться с COVID-19 и какие препараты рассматривает, а какие уже утвердил к использованию, смотрите в нашей инфографике.

Теги:
вакцина "ЭпиВакКорона", вакцина Pfizer, вакцина "Спутник V", коронавирус, Узбекистан



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