Сборная ОАЭ вырвала ничью с Бахрейном в игре-открытии Кубка Азии по футболу

Кубок Азии по футболу проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. Соперниками узбекистанцев на групповом этапе станут команды из Омана, Туркменистана и Японии.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов сыграла вничью с Бахрейном в матче-открытии Кубка Азии по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 78-й минуте открыл нападающий сборной Бахрейна Мохаммед Аль-Ромайхи, на 88-й минуте форвард ОАЭ Ахмед Халил сравнял счет, реализовав пенальти.

Во второй день турнира, 6 января, состоятся матчи в группах А и В: Таиланд сыграет с Индией, Австралия – с Иорданией, Сирия – с Палестиной.

Сборная Узбекистана вступит в борьбу на турнире 9 января – первую игру подопечные Эктора Купера проведут с командой Омана.