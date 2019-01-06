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Кубок Азии 2019
Кубок Азии 2019 матч ОАЭ - Бахрейн

Сборная ОАЭ вырвала ничью с Бахрейном в игре-открытии Кубка Азии по футболу

© Азиатская конфедерация футбола
Кубок Азии 2019
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Кубок Азии по футболу проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. Соперниками узбекистанцев на групповом этапе станут команды из Омана, Туркменистана и Японии.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Сборная Объединенных Арабских Эмиратов сыграла вничью с Бахрейном в матче-открытии Кубка Азии по футболу, встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 78-й минуте открыл нападающий сборной Бахрейна Мохаммед Аль-Ромайхи, на 88-й минуте форвард ОАЭ Ахмед Халил сравнял счет, реализовав пенальти.

Во второй день турнира, 6 января, состоятся матчи в группах А и В: Таиланд сыграет с Индией, Австралия – с Иорданией, Сирия – с Палестиной.

Сборная Узбекистана вступит в борьбу на турнире 9 января – первую игру подопечные Эктора Купера проведут с командой Омана.

Теги:
ОАЭ, Футбол



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