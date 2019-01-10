Почему нервничала сборная Узбекистана: мнения о первом матче на Кубке Азии

Национальная сборная Узбекистана после победы в первом матче Кубка Азии отправится в Дубай, где будет готовиться к игре с Туркменистаном.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер и игроки команды поделились мнениями о матче Кубка Азии с Оманом.

Дебютный матч на Кубке Азии завершился победой узбекских футболистов со счетом 2:1. Одил Ахмедов вывел Узбекистан вперед уже в первом тайме, но во втором игроки Омана сумели сравнять счет. Ближе к концу матча гол вышедшего на замену Эльдора Шомуродова позволил команде Эктора Купера заработать три очка.

"Сегодня мы провели два разных тайма. В первом тайме мы сыграли хорошо. Во втором тайме уступили преимущество сопернику. Оман смог взять игру под свой контроль. Мы затруднились прикрыть зону, и противник этим воспользовался, забив нам ответный гол. Когда счет сравнялся, я все равно верил, что мы одержим победу. Я рад, что мы начали участие в Кубке Азии с победы", - сказал после матча тренер сборной Узбекистана.

Купер добавил, что игроки находятся в хорошей физической форме, но во время первой игры на турнире немного нервничали.

Twitter / Official AFC Asian Cup Одил в поле воин: сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии с победы

Пресс-служба АФУ Эктор Купер на матче Узбкистан - Оман КА

"Мы вынуждены были много бегать, так как не могли контролировать мяч, поэтому потеряли много сил. В следующих играх мы постараемся исправить эту ошибку. Голы, забитые двумя игроками, были отличные. Но для меня всегда важнее командная игра. Я не оцениваю индивидуальные способности игроков. Выигрывает целая команда. Иногда я могу наедине дать специальные указания отдельным игрокам, но я всегда призываю их действовать как единая команда", - подчеркнул тренер.

Одним из героев матча стал голкипер Игнатий Нестеров, на счету которого несколько важных спасений ворот от верного гола.

"Игра была сложной. Но мы смогли одержать победу. Этот Кубок Азии для меня станет последним. Поэтому я буду прилагать все усилия ради победы нашей команды. Хочу поблагодарить тренера за то, что он оказал доверие мне и пригласил для участия в этом Кубке Азии. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие", - поделился он после игры.

Еще один герой встречи - забивший важный гол Эльдор Шомурадов - поблагодарил болельщиков за поддержку и тренера за доверие.

"Мы одержали важную победу. Важно отметить, что игра была очень сложной. Я очень рад, что смог выйти на замену и забить гол. Во время тренировок главный тренер сказал мне, что хочет поставить меня в атаку. Я рад, что оправдал его доверие", - сказал он.

Полузащитник Отабек Шукуров назвал первую игру на Кубке Азии непростой.

"Соперник показал отличную игру, но мы смогли склонить удачу на свою сторону и одержать важную победу для нашей страны. Было очень приятно в составе национальной сборной выйти на поле "Шарджа", где я выступаю за этот клуб. Хочу отдельно поблагодарить всех представителей и болельщиков клуба, что они мне оказали поддержку. Что касается дальнейших игр, то мы будем продолжать готовиться. Впереди нас ожидают серьезные встречи с сильными соперниками", - прокомментировал игрок.

Сегодня национальная сборная Узбекистана из Шарджи отправятся в Дубай, где разместится в отеле Crowne plaza.

В 18:00 по местному времени пройдет тренировка на стадионе SAAD Al-Nahda.

Второй матч в рамках Кубка Азии против Туркменистана сборная Узбекистана проведет на стадионе Rashid Stadium 13 января. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (21:00 по Ташкенту).