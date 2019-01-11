Узбекские футбольные болельщики поразили население Эмиратов

Футбольные болельщики из Узбекистана достойно представляют свою страну на Кубке Азии, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистанские футбольные фанаты после игры своей сборной в рамках Кубка Азии 9 января достали мусорные пакеты и прибрались за собой на стадионе. Фото моментально разлетелись по соцсетям.

© Фото взято из соцсетей Узбекские футбольные болельщики убираются после игры своей сборной

Таким образом, узбекистанцы показали достойный пример для всех болельщиков.

© Фото взято из соцсетей Футбольные болельщики из Узбекистана убрали мусор на стадионе после игры своей сборной

Напомним, сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии – 2019, который состоялся 9 января, одержала трудную победу 2:1 над Оманом.

Команда Эктора Купера вышла вперед уже на 34-й минуте, когда Одил Ахмедов открыл счет великолепным ударом со штрафного. Но сборная Омана не собиралась сдаваться и во втором тайме сравняла счет.

Вырваться вперед узбекская команда сумела только на 86-й минуте, когда недавно вышедший на замену Эльдор Шомуродов выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, вошел в штрафную, обвел защитника и пробил точно в ворота Аль-Рашиди.

Следующую встречу сборная Узбекистана проведет 13 января против команды Туркменистана.

После просмотра этого видео сборная Узбекистана обыграла Оман >>>