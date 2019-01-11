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Кубок Азии 2019
Болельщики на стадионе Шарджа

Узбекские футбольные болельщики поразили население Эмиратов

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Кубок Азии 2019
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Футбольные болельщики из Узбекистана достойно представляют свою страну на Кубке Азии, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Узбекистанские футбольные фанаты после игры своей сборной в рамках Кубка Азии 9 января достали мусорные пакеты и прибрались за собой на стадионе. Фото моментально разлетелись по соцсетям.

© Фото взято из соцсетей
Узбекские футбольные болельщики убираются после игры своей сборной

Таким образом, узбекистанцы показали достойный пример для всех болельщиков.

© Фото взято из соцсетей
Футбольные болельщики из Узбекистана убрали мусор на стадионе после игры своей сборной

Звезды узбекской эстрады на стадионе во время футбольного матча на Кубке Азии в ОАЭ
© instagram / xalimaxonim
Ярко и патриотично: узбекские звезды поддерживают футболистов на Кубке Азии
Напомним, сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии – 2019, который состоялся 9 января, одержала трудную победу 2:1 над Оманом.

Команда Эктора Купера вышла вперед уже на 34-й минуте, когда Одил Ахмедов открыл счет великолепным ударом со штрафного. Но сборная Омана не собиралась сдаваться и во втором тайме сравняла счет.

Вырваться вперед узбекская команда сумела только на 86-й минуте, когда недавно вышедший на замену Эльдор Шомуродов выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, вошел в штрафную, обвел защитника и пробил точно в ворота Аль-Рашиди.

Следующую встречу сборная Узбекистана проведет 13 января против команды Туркменистана.

После просмотра этого видео сборная Узбекистана обыграла Оман >>>

Теги:
болельщики, футбол



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