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Кубок Азии 2019
Игроки сборной Узбекистана в матче с Туркменистаном

Узбекистан разгромил сборную Туркменистана во втором матче Кубка Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Кубок Азии 2019
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Подопечные Эктора Купера в первом тайме не оставили сопернику ни единого шанса, забив менее чем за полчаса четыре безответных мяча. Таким образом, в активе "Белых волков" шесть очков перед поединком с Японией.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Сборная Узбекистана разгромила команду Туркменистана со счетом 4:0. Все голы были забиты в первой половине встречи.

Первый мяч на счету Жавохира Сидикова, дважды отметился Эльдор Шомуродов и еще один гол забил Жалолиддин Машарипов. 

Во втором тайме Туркменистан был гораздо активнее и острее, имея несколько возможностей отличиться. У "Белых волков" также были шансы для взятия ворот - самый явный завершился ударом в ближнюю штангу.

В параллельном поединке японцы с минимальным счетом 1:0 обыграли команду Омана.

После двух матчей Узбекистан набирает шесть очков и досрочно обеспечивает себе выход в плей-офф. Третья игра в группе F состоится 17 января - подопечные Купера поборются за первое место с фаворитами квартета — командой Японии.




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