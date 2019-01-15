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Кубок Азии 2019
Арбитр из ОАЭ Мухаммад Абдулла Хасан Мухаммад

Кто рассудит Японию и Узбекистан

Ассоциация футбола Узбекистана
Кубок Азии 2019
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Определена бригада арбитров, которая будет работать на матче сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Матч сборных Узбекистана и Японии на Кубке Азии-2019 рассудит бригада судей из ОАЭ во главе с Мухаммадом Абдуллой Хасаном Мухаммадом, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

На линии ему будут помогать Мухаммад Ахмад Юсуф Абдулла и Хасан Мухаммад Хасан Абдулла.

За воротами будут работать один судья из ОАЭ Аммор Жунаби и второй арбитр из Ирака Али Сабах Ад-Дай Аль-Кайси. Резервный рефери - Ху Вей Мин из Китая.

Матч состоится 17 января на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по московскому времени.

После двух матчей на турнире в активе сборной Узбекистана шесть очков и досрочный выход в плей-офф.




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