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Кубок Азии 2019
Жавохир Сидиков

Жавохир Сидиков: со сборной Узбекистана я ни разу не проигрывал Японии

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Кубок Азии 2019
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Полузащитник сборной Узбекистана рассказал, с каким настроем сборная Узбекистана готовится к последнему матчу групповой стадии Кубка Азии-2019.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Полузащитник сборной Узбекистана Жавохир Сидиков рассказал о подготовке к матчу с Японией на Кубке Азии-2019.

Сборная Узбекистана уже обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Азии, но от результата встречи с Японией будет зависеть итоговое распределение мест в группе F.

"Мы серьезно готовились к матчу против Японии и каждый из нас понимает важность этой игры", - заявил Сидиков.

Футболист добавил, что в составе юниорской и молодежной сборной он уже играл против Японии, но ни разу не проигрывал.

Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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"В составе молодежной, юниорской сборных я проводил много матчей против сборной Японии и ни разу не проигрывал. В четвертьфинале чемпионата Азии среди молодежи мы обыграли Японию. Коллеги верят в свои силы", - сказал он на предматчевой пресс-конференции.

По словам главного тренера сборной Эктора Купера, все 23 игрока готовы к предстоящей встрече и будут играть только на победу.

Матч против Японии состоится 17 января на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени. Встречу рассудит бригада судей из ОАЭ во главе с Мухаммадом Абдуллой Хасаном Мухаммадом.




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