"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана

Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале сыграет с командой Австралии. Встреча состоится 21 января в Аль-Айне.
Самые яркие кадры матча с Японией смотрите в фотоленте Sputnik.
Сборная Узбекистана в своем третьем матче группового этапа Кубка Азии уступила команде Японии со счетом 1:2.
Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале сыграет с командой Австралии. Встреча состоится 21 января в Аль-Айне.
Самые яркие кадры матча с Японией смотрите в фотоленте Sputnik.
Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале встретится с командой Австралии.
Сборная Узбекистана проводит последний матч групповой стадии Кубка Азии-2019 против команды Японии на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн.
Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 18:30 по ташкентскому времени, сборная Узбекистана выйдет на поле в белой форме.
Полузащитник сборной Узбекистана рассказал, с каким настроем сборная Узбекистана готовится к последнему матчу групповой стадии Кубка Азии - 2019.
Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале встретится с командой Австралии.
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