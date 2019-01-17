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Кубок Азии 2019
Кубок Азии 2019

"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана

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  • Болельщики сборной Узбекистана по футболу во время матча с Японией
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  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на кубке Азии
  • Болельщики сборной Узбекистана по футболу во время матча с Японией
  • Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на кубке Азии
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
  • Матч сборных Японии и Узбекистана на Кубке Азии-2019
© Ассоциация футбола Узбекистана.
У сборной Узбекистана была шумная поддержка на стадионе.

Сборная Узбекистана в своем третьем матче группового этапа Кубка Азии уступила команде Японии со счетом 1:2.

Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале сыграет с командой Австралии. Встреча состоится 21 января в Аль-Айне.

Самые яркие кадры матча с Японией смотрите в фотоленте Sputnik.




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Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
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