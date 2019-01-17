Самураи не сдаются: чем завершился матч сборных Японии и Узбекистана

Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале встретится с командой Австралии.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в своем третьем матче групповой стадии Кубка Азии-2019 уступила команде Японии со счетом 1:2.

Счет в игре уже на 40-й минуте открыл Эльдор Шомуродов, однако Японии удалось сравнять уже на 43-й.

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Что творит наш Элдор на Кубке Азии!



Супер гол в ворота Японии.



1:1 в матче и 35 минут до конца pic.twitter.com/uldEwjQy83 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 17, 2019

Во втором тайме точный удар Цукаса Сиотани вывел сборную Страны восходящего солнца вперед.

Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале встретится с командой Австралии. Матч пройдет 21-го января, в случае победы Узбекистан сыграет в полуфинале турнира с кем-то из пары ОАЭ - Кыргызстан.

Сборная Японии выходит из группы F с первого места и в четвертьфинале ее ждет матч с Саудовской Аравией или Катаром.