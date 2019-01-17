Самураи не сдаются: чем завершился матч сборных Японии и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Сборная Узбекистана в своем третьем матче групповой стадии Кубка Азии-2019 уступила команде Японии со счетом 1:2.
Счет в игре уже на 40-й минуте открыл Эльдор Шомуродов, однако Японии удалось сравнять уже на 43-й.
⚽️🤯👏— Football Club Rostov (@rostovfc) January 17, 2019
Что творит наш Элдор на Кубке Азии!
Супер гол в ворота Японии.
1:1 в матче и 35 минут до конца pic.twitter.com/uldEwjQy83
Во втором тайме точный удар Цукаса Сиотани вывел сборную Страны восходящего солнца вперед.
Сборная Узбекистана занимает второе место в группе F и в четвертьфинале встретится с командой Австралии. Матч пройдет 21-го января, в случае победы Узбекистан сыграет в полуфинале турнира с кем-то из пары ОАЭ - Кыргызстан.
Сборная Японии выходит из группы F с первого места и в четвертьфинале ее ждет матч с Саудовской Аравией или Катаром.