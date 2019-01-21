Шомуродов претендует на звание лучшего игрока групповой стадии Кубка Азии

В голосовании на сайте Азиатской конфедерации футбола нападающий сборной Узбекистана сейчас занимает третье место.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов претендует на звание лучшего футболиста Кубка Азии по результатам групповой стадии турнира.

Шомуродов, выступающий также за "Ростов", в трех матчах сборной Узбекистана на турнире отправил в ворота соперников четыре мяча. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Азии после Алмоеза Али из Катара.

Всего в списке кандидатов на звание лучшего игрока после групповой стадии 10 футболистов: Салим Аль-Досарий (Саудовская Аравия), Алмоез Али (Катар), Ашкан Дежага (Иран), Ясин Бахит (Иордания), Нгуен Куанг Хай (Вьетнам), Ким Мин Жай (Южная Корея), Муханнад Али (Ирак), Авер Мабил (Австралия), Юто Нагатомо (Япония), Эльдор Шомурадов (Узбекистан).

Проголосовать все желающие могут на сайте Азиатской конфедерации футбола.

На данный момент лидирует иранец Ашкан Дежага, набравший 46% голосов, второе место занимает Нгуен Куанг Хай из сборной Вьетнама (33%), Шомуродов идет третьим с 10% голосов.

Сборная Узбекистана сегодня проведет матч 1/8 финала Кубка Азии против национальной команды Австралии. Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Зайед" в Аль-Айне, начало в 19:00 по Ташкенту.