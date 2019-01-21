Шомуродов претендует на звание лучшего игрока групповой стадии Кубка Азии

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов претендует на звание лучшего футболиста Кубка Азии по результатам групповой стадии турнира.
Шомуродов, выступающий также за "Ростов", в трех матчах сборной Узбекистана на турнире отправил в ворота соперников четыре мяча. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Азии после Алмоеза Али из Катара.
Проголосовать все желающие могут на сайте Азиатской конфедерации футбола.
На данный момент лидирует иранец Ашкан Дежага, набравший 46% голосов, второе место занимает Нгуен Куанг Хай из сборной Вьетнама (33%), Шомуродов идет третьим с 10% голосов.
Сборная Узбекистана сегодня проведет матч 1/8 финала Кубка Азии против национальной команды Австралии. Встреча состоится на стадионе "Халифа бин Зайед" в Аль-Айне, начало в 19:00 по Ташкенту.