Матч против Австралии на Кубке Азии: стартовый состав и статистика

Игра состоится сегодня на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 19:00 по ташкентскому времени, узбекистанцы сыграют в белой форме.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Известен стартовый состав сборной Узбекистана на матч 1/8 финала Кубка Азии против Австралии.

Игра состоится сегодня на стадионе "Халифа бин Заед" в городе Аль-Айн в 19:00 по ташкентскому времени. Встречу рассудит бригада арбитров из Катара под руководством Абдулрахмана Ибрахим Аль-Жассима. Сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а соперник в желтой.

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на матч.

Эта встреча для сборной Узбекистана станет 150-й в официальных турнирах. Официальными для национальных сборных стран Азии считаются матчи чемпионатов мира и Кубка Азии. Все остальные турниры относятся к категории товарищеских.

© Sputnik / Александр Вильф Узбекистан нам не соперник: что австралийцы пишут об 1/8 финала Кубка Азии

Из 149 официальных матчей, 94 пришлись на отборочную стадию чемпионатов мира, 28 - отборочные турниры Кубка Азии и 27 - на финальные турниры Кубка Азии.

Отметим, что и 50-й, и сотый официальные матчи сборной Узбекистана приходились на финальные турниры Кубка Азии.

В 2004 году в стартовом для сборной Узбекистана матче турнира национальная команда обыграла Ирак со счетом 1:0. А вот в сотом матче на официальных турнирах сборная Узбекистана уступила Австралии 0:6 в полуфинале Кубка Азии 2011 года.

Сборные Узбекистана и Австралии встречались в официальных матчах трижды. Во всех трех команда республики уступила. В отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года австралийцы дважды обыграли узбекистанцев: 1:0 в гостях и 2:0 дома. Третья встреча случилась в полуфинале Кубка Азии в 2011 году.