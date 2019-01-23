Жалолиддин Машарипов мечтает продолжить карьеру в Европе

Полузащитник сборной Узбекистана поблагодарил болельщиков за поддержку на Кубке Азии и рассказал о своих дальнейших планах.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Полузащитник национальной сборной Узбекистана Жалолиддин Машарипов мечтает продолжить карьеру в европейском клубе, сообщает Ассоциация футбола республики.

Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку на Кубке Азии, с которого команда вылетела после проигрыша сборной Австралии в серии пенальти в матче 1/8 финала.

REUTERS / Satish Kumar Subramani Удача отвернулась: самые яркие кадры матча Узбекистана против Австралии 13

"На Кубке Азии мы показали красивую игру и порадовали наших болельщиков. Целью было привезти главный приз соревнования на Родину. К сожалению, мы не смогли достичь этой цели. Тем не менее, я считаю, мы выступили совсем не плохо. Мы оказали достойное сопротивление таким командам, как Япония, Австралия и другим сборным. Надеюсь, болельщикам тоже понравилась наша игра. Мы получаем много положительных отзывов в социальных сетях. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал на протяжении всего турнира", - заявил Машарипов.

Он добавил, что теперь сборная Узбекистана будет готовиться к отборочному раунду чемпионата мира, чтобы осуществить заветную мечту всего узбекского народа и попасть на турнир.

Машарипов поделился, что его контракт с "Пахтакором" закончился, и теперь он хотел бы продолжить карьеру за границей, желательно в европейском клубе.

"В настоящее время есть предложения от пары клубов. Моя самая большая мечта - играть в европейских клубах. В Европе игрок сможет расти. Конечно, арабские клубы предлагают финансово лучшее предложение. Но я не хочу выступать за арабские клубы", - сказал он.

Своим самым большим критиком игрок назвал своего брата.

"Он всегда смотрит мои игры и говорит о моих недостатках. Он никогда не хвалил меня. Мой брат также очень хочет, чтобы я переехал в Европу. Несмотря на, что предложения европейских клубов в финансовом плане менее выгодные, я все равно хочу там играть. Я хочу выступать в Европе, а также помочь Узбекистану попасть на чемпионат мира", - поделился Машарипов.

Напомним, Кубок Азии проходит в ОАЭ с 5 января по 1 февраля.