Ахмаджанов: пришло время омолодить сборную Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов подвел итоги выступления национальной команды на Кубке Азии - 2019, который завершился для футболистов республики после проигрыша Австралии в серии пенальти в 1/8 финала.

"Сборная Узбекистана продемонстрировала значимую игру на Кубке Азии. Хотя нашей главной целью была победа в этом соревновании, однако игроки с особым упорством и рвением защищали честь своей родины", - сказал Ахмаджанов.

Он добавил, что особое впечатление на него произвело выступление молодых футболистов из сборной Узбекистана.

"По статистике наша сборная забила на Кубке Азии семь голов. Стоит отметить, что шесть из них на счету игроков в возрасте до 25 лет. Эльдор Шомуродов - 23 года, Жалолиддин Машарипов - 25 лет, Жавохир Сидиков, Отабек Шукуров, Достон Хамдамов - 22 года. Это те футболисты, кому предстоит долгие годы защищать честь своей страны", - пояснил первый вице-президент АФУ.

Он поблагодарил футболистов постарше, чей опыт был очень полезен команде, но заявил, что пришло время омоложения команды. И в предстоящем отборочном этапе чемпионата мира ставка будет сделана именно на молодых футболистов.

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"Нам нужно уделять больше внимания молодежи. Где они получают игровой опыт? Конечно, в своем клубе. И я хотел бы обратиться к главным тренерам клубов нашего национального первенства. Не бойтесь доверять юношам в матчах чемпионата. Молодые футболисты страстные, полны энергии. Если вы им доверитесь, это придаст им еще больше уверенности. Они могут ошибиться один раз, дважды. Но со временем все образуется, и они смогут помогать своей команде прекрасными выступлениями", - обратился Ахмаджанов к представителям футбольных клубов Узбекистана.

По его словам, опытные игроки не должны слишком сильно критиковать молодых за ошибки, чтобы только начинающие карьеру футболисты не чувствовали себя скованно.

"Почему сборная Узбекистана до 23 лет победила на чемпионате Азии? Потому что они друзья не только на поле, но и за его пределами. Они общаются друг с другом и не имеют превосходства друг над другом. У всех одна цель, и если игрок совершает ошибку, они объединяются, чтобы исправить эту ошибку. Если все наши команды сделают то же самое, предоставим больше возможностей молодым футболистам, положимся на их сильные стороны и стремления, то в скором времени сможем достичь своей цели", - добавил Ахмаджанов.

Кубок Азии проходит с 5 января по 1 февраля 2019 года в ОАЭ. В финальном матче турнира встретятся сборные Японии и Катара.