Катар сенсационно выиграл Кубок Азии по футболу

Катар впервые в своей истории стал обладателем Кубка Азии, в решающем матче обыграв японцев, которых многие считали фаворитами турнира.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сборная Катара обыграла японцев в финале Кубка Азии по футболу со счетом 3:1, совершив настоящую сенсацию. Сборная Японии, четырежды побеждавшая в решающих матчах этого турнира, впервые уступила в борьбе за трофей.

Катар уже в начале первого тайма забил два эффектных мяча в ворота японцев, причем первый на счету рекордсмена турнира Алмоеза Али, который забил в ОАЭ девять голов.

Во второй половине встречи самураи ответили одним голом и имели несколько шансов сравнять счет, но надежды самураев спасти матч рухнули после назначенного Равшаном Ирматовым пенальти в ворота сборной Японии. После пересмотра видеоповтора узбекский рефери усмотрел игру рукой со стороны защитника и показал на точку. Катар не упустил шанс и сделал счет 3:1. Кстати, именно Катар будет принимать следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году.

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Концовка встречи выдалась напряженной с большим количеством борьбы и нарушений. В общей сложности Равшан Ирматов показал пять желтых карточек — три игрокам японской сборной и две — футболистам Катара.

Узбекистан на Кубке Азии выступал в группе F, обыграв на групповом этапе сборные Омана и Туркменистана, но уступили Японии и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 подопечные Эктора Купера в упорной борьбе уступили в серии послематчевых пенальти команде Австралии 2:4.