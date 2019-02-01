Катар сенсационно выиграл Кубок Азии по футболу

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Сборная Катара обыграла японцев в финале Кубка Азии по футболу со счетом 3:1, совершив настоящую сенсацию. Сборная Японии, четырежды побеждавшая в решающих матчах этого турнира, впервые уступила в борьбе за трофей.
Катар уже в начале первого тайма забил два эффектных мяча в ворота японцев, причем первый на счету рекордсмена турнира Алмоеза Али, который забил в ОАЭ девять голов.
Во второй половине встречи самураи ответили одним голом и имели несколько шансов сравнять счет, но надежды самураев спасти матч рухнули после назначенного Равшаном Ирматовым пенальти в ворота сборной Японии. После пересмотра видеоповтора узбекский рефери усмотрел игру рукой со стороны защитника и показал на точку. Катар не упустил шанс и сделал счет 3:1. Кстати, именно Катар будет принимать следующий чемпионат мира по футболу в 2022 году.
Узбекистан на Кубке Азии выступал в группе F, обыграв на групповом этапе сборные Омана и Туркменистана, но уступили Японии и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 подопечные Эктора Купера в упорной борьбе уступили в серии послематчевых пенальти команде Австралии 2:4.