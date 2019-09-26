"Сюда не приезжают пить кока-колу": что делать туристу на Курильских островах

Курильские острова только открываются туристам, но уже в следующем году турфирмы ожидают роста потока гостей в десятки раз.

Всего второй день на островах, а мы уже простудились. Такое путешествие — испытание для организма, учитывая акклиматизацию и разницу в часовых поясах. Ко всему прочему, мы успели испытать на себе тайфун: сильный ветер продувает насквозь, а мелкий дождь проникает через любую одежду. А мы в такую погоду идем на вулкан в поисках бригады строителей из Узбекистана. Так что да — простудились.

Неожиданным спасением от болезни стали "Ванночки". Именно так, с большой буквы — это название комплекса на горячих термальных источниках. В живописной бухте прямо у берега залива выстроено заведение, которое больше всего хочется назвать загородным банным комплексом.

© Sputnik / Обязательный для посещения элемент комплекса отдыха на термальных источниках — ванны с горячей водой, насыщенной сероводородом и минералами. Особенно уютно здесь в прохладные дни, когда снаружи дуют ветры или идет дождь.

Только не в русском, а скорее японском стиле с садом камней, низкими мостиками на пруду, бассейнами и самими ванночками, напоминающими деревянные бочки фурако. Внутри бочек - термальная вода температурой 46 градусов из скважины глубиной 440 метров. Приняли ванны и исцелились. Практически чудо.

Туризм на Итурупе

С точки зрения туризма Итуруп развит гораздо лучше в сравнении с соседними Кунаширом и Шикотаном. По богатству природных чудес острова похожи, но у Итурупа есть свой "движитель прогресса" — туристический филиал "Гидростроя". Компания долгосрочно инвестирует в развитие туризма: она обустраивает естественные живописные места, делая их доступными для туристов, строит гостиницы и лечебницы, рекламирует остров на российском рынке и международных выставках.

Узнать о предложениях для туристов и стоимости отдыха на Курильских островах мы решили у директора "Гидрострой тур" Марины Владимировны Евгеновой.

— Марина Владимировна, если мы говорим о туризме на Курилах, то о каком объеме турпотока идет речь?

— Конечно, это еще не тысячи. Это сотни. При этом ежегодный рост — 50-70%. Я думаю, что со следующего года начнется увеличение в десятки раз, потому что принято решение, что с 2020-го сюда начнут заходить круизные суда. Это по две-три тысячи человек на борту.

— Главный сдерживающий фактор сейчас — это сообщение?

— Для круизных судов на сегодня сдерживающего фактора нет. Есть некоторые технические нюансы, которые будут решены в течение года: транспорт, обеспечение гидами, другие моменты, связанные с сопровождением.

© Sputnik / Вид на Тихий океан. Природа на островах подходит и для активного туризма, и для неспешного медитативного отдыха.

Транспортный фактор пока сдерживает возможности посещать острова Кунашир и Шикотан: у Шикотана нет взлетки, но она в проекте. Будет там маленький аэропортик.

На Кунашире проблема с аэропортом. Остров находится в той зоне, где постоянные туманы. Поэтому регулярно случаются задержки — два, три, четыре дня.

На Итурупе сейчас таких проблем нет. Остров открыт со всех сторон. Аэропорт новый, рейсы летом дважды в день, все гостиницы рядом, в пределах вытянутой руки. Здесь все есть. Только развивайся. Поэтому людям остров начинает открываться.

— Людям открывается остров. А достаточно ли рекламы Итурупа для туристов, чтобы это открытие происходило быстрее?

— Пока еще процесс продвижения достаточно слаб. Наше участие в выставках дает эффект. В этом году мы начали продвижение в Интернете, SEО-продвижение. У нас есть сайт. Попытались выйти на первые позиции в поисковых системах.

Но, конечно, должно делаться гораздо больше, хотя к нам и приезжает много СМИ, телевизионных компаний, которые снимают фильмы. Предпринимаются и серьезные усилия со стороны Агентства по туризму. Но все равно этого мало, и рекламная кампания должна быть более активной, более массированной.

— Турфирмы работают с курильским направлением?

— Московские компании зачастую имеют абсолютно нереальный ценник, завышенный. Люди ищут в Интернете. И когда они просеют весь этот объем информации во Всемирной паутине: сначала Москва, потом ценником ниже, в итоге они добираются до Курил, заходят на наш сайт, на первоисточник, и находят доступное для себя предложение. Но для это нужно потратить много времени.

Ну и спрос на Курилы, конечно, подвержен сезонности. Но если раньше запросы были весной, начинались в апреле-мае, то с прошлого года все запросы уже стали формироваться с ноября, на следующий год. В 2019-м та же тенденция.

© Sputnik / Дорога к действующему вулкану Баранского на острове Итуруп.

В этом году многие московские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве, взяли наши стандарты, программы и уже начинают их продвигать. Мы также начинаем с ними плотно работать. Это еще один из каналов продвижения.

— Вы говорите, что московские туроператоры завышают цену. Но и сами по себе Курилы остаются дорогим направлением. Какова реальная стоимость отпуска на островах?

— Мы начинаем с более доступных предложений, где есть все, чтобы получить хороший эффект. Четыре дня и три ночи — наш стандарт, который мы разработали на Курилах.

Присутствуют стереотипы: необходимо иметь много времени, много денег. Понятно, что это не стоит три рубля. Тем более это не пляжный туризм — поехал в Турцию, в Египет лежать на песке и пить кока-колу.

Здесь совершенно другая целевая аудитория, приезжают отличные от "египетских туристов" люди. Я имею в виду по содержанию, по цели пребывания, по характеру. Те, кому хотелось бы увидеть что-то небанальное. Отдохнуть активно, получить впечатления.

Сегодня наш тур "четыре дня и три ночи" стоит 44 400 рублей. Туда входит все, кроме авиаперелета Москва — Сахалин — Итуруп. В этом году были поддержаны плоские тарифы. Вполне доступно.

Конечно, у нас есть разный сервис. Мы предлагаем и варианты для тех, кто может позволить себе потратить больше. Есть гостиницы, транспорт и сервис для категории ВИП-клиентов.

— Кто заинтересован ехать на Курилы помимо россиян?

— В этом году к нам на выставке подходили представители очень много иностранных компаний: из Германии, Польши, Израиля, Кипра, Индии, Китая, Кореи. Они ищут новые ниши, ищут изюминку. В 2019-м у нас планируется первый пробный туристический проект с японцами.

© Sputnik / На побережье Охотского моря.

Иностранцы хорошо знают Камчатку, толпятся там. Сахалин для них - пока неизведанная земля. Они только начинают знакомиться с ним.

— Приезжают подготовленные туристы? Расходятся ли их ожидания с реальностью, шокирует ли увиденное?

— Контрастно расходятся. Их ожидания: ну поедем, посмотрим, ничего там нет, никто не живет, нет дорог, кормят неизвестно как. Приезжают сюда, глаза по пять копеек — "Боже мой, какая красота, как здорово здесь".

— Мы сами ехали со всеми этими стереотипами.

— Здорово, можете ощутить это не себе. За четыре года не было ни одного человека, кто уехал бы отсюда с какими-то отрицательными впечатлениями. Люди улетают, а потом пишут: "По два-три месяца мы еще остаемся в шоке". Возвращаются на работу, первый день весь офис парализован — делятся впечатлениями. Эффект от Курил однозначный.

— Достопримечательности из серии must see. Что нельзя не показать туристу на Итурупе?

— Туриста нельзя оставить без вулкана Баранского, черных и белых скал, лавового плато Янкито, залива Касатка и Стены водопадов, наших комплексов с термальными источниками и уникальными лечебными грязями. Все это собрано у нас в стандартном туре. У нас пока нет услуг медицинского туризма, но в ближайшее время мы займемся и этим.

Когда к нам приехал руководитель крупнейшей южнокорейской круизной компании Lotte — они планируют в следующем году заходы к нам, — он сказал: "Я объездил 150 стран, я считал, что меня удивить невозможно, пока меня не свозили на вулкан Баранского". Мы насобирали ему косметической глины, сварили яйца в кипящих озерах. "Камчатки мне не надо, мне — Итуруп", — он был поражен.

— А как же рыбалка?

— Такие предложения, конечно же, есть. И с берега, и речная и морская рыбалка — палтус, треска. Можно вытащить палтуса под 60 килограммов.

— И забрать?

— Да, можно забирать. Можно привести на завод "Гидростроя". Там заморозят, запакуют. Повезете целую. А захотите — нарежем.

— В аэропорту не удивляются людям с шестидесятикилограммовыми палтусами в чемоданах?

— Уже нет. Привыкли. В аэропорту туристам рады. Их становится больше, а значит, жизнь кипит.

© Sputnik / Комплекс отдыха "Ванночки" на термальных источниках недалеко от Курильска на острове Итуруп. Искусственные волнорезы не только укрывают от шторма, но и согревают воду в небольших лагунах.

— Тем не менее отдых на Курилах — это все-таки не молодежный туризм?

— Приезжают, начиная от 25 и до 70 лет. Но возраст основной массы туристов средний или выше среднего. Нагрузка в стандартном туре не требует какой-то особой подготовки: 70% времени мы ездим на машине, 30% — ходим пешком. Все расположено компактно, ко всему можно подобраться, потрогать своими руками в отличие, например, от Камчатки.

— Туризм развивается, строятся новые объекты, гостиницы. Следовательно, требуются и люди, которые будут их обслуживать. Откуда набирается персонал?

— Людей, конечно, не хватает. Трудятся те, кто работает в холдинге "Гидрострой", — сформировали из них команду. В этом году предлагали много людей с материка: инструкторов с Алтая, с Камчатки. Выстраиваем взаимоотношения.

— Есть ли какой-то слоган или девиз, которым вы рекламируете остров?

— Итуруп — жемчужина Курил.

— А что тогда Курилы?

— Жемчужное ожерелье.