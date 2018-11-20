17:00 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.

Какие регионы России получат больше квот РВП в 2019 году

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
Получить короткую ссылку
43 0 0

Лидером среди регионов России оказался Центральный Федеральный округ, для этого региона выделят 24,15 тысячи таких разрешений, для сравнения - Приволжский Федеральный округ получил чуть более 14 тысяч мест для мигрантов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Больше всего квот на временное проживание иностранцев в России (РВП) в 2019 году получит Центральный Федеральный округ, сообщает пресс-служба правительства России.

Всего в следующем году в России выдадут 83,48 тысячи разрешений РВП – на 6,8 тысячи меньше, чем в 2018 году.

Личный кабинет трудового мигранта на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы
Многофункциональный миграционный центр Москвы
Не для всех мигрантов: в России сократят квоты на временное проживание

Размер квоты устанавливается на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, также учитываются миграционная ситуация и экономическое положение в каждом регионе России.

В ЦФО больше всего квот выделили Московской области – всего 4 тысячи, 2,5 тысячи – Белгородской области.

Ранее сообщалось о планах правительства России по сокращению квот РВП для иностранных граждан и лиц без гражданства. Решение связано с продолжение реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Теги:
Мигранты, квота, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    "Есть о чем рассказать"

    Опубликованы отрывки из готовящейся к выходу автобиографической книги бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

  • Флаг Австралии.
    На дальних берегах

    Министерство иностранных дел Латвии собирается открыть еще два посольства — в Австралии и Бразилии – за три миллиона евро.

  • Самолет ВВС Литвы C-27J Spartan, архивное фото
    Нелетная погода

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не смог улететь из Брюсселя из-за поломки самолета. Ранее подобная проблема возникла у президента страны Дали Грибаускайте.

  • молдавские села, иллюстративное фото
    Снежная стихия

    Из-за снегопада в Молдове почти два десятка населенных пунктов остались без электричества, а на трассах заблокировано движение автотранспорта.

  • Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
    Камень преткновения

    Вопрос присоединения Эстонии к договору ООН вырос в яростное противостояние политиков и может расколоть не только правительство, но и парламент.

  • Встреча представителей РЮО с сопредседателями женевских дискуссий
    Развивать формат

    Делегация сопредседателей посетила Цхинвал, чтобы обсудить повестку предстоящего раунда международных дискуссий в Женеве.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Молодые люди танцуют на улице
Недетские забавы: в Самарканде обсуждают танцы на капоте
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054