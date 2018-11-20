Какие регионы России получат больше квот РВП в 2019 году

Лидером среди регионов России оказался Центральный Федеральный округ, для этого региона выделят 24,15 тысячи таких разрешений, для сравнения - Приволжский Федеральный округ получил чуть более 14 тысяч мест для мигрантов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Больше всего квот на временное проживание иностранцев в России (РВП) в 2019 году получит Центральный Федеральный округ, сообщает пресс-служба правительства России.

Всего в следующем году в России выдадут 83,48 тысячи разрешений РВП – на 6,8 тысячи меньше, чем в 2018 году.

Многофункциональный миграционный центр Москвы Не для всех мигрантов: в России сократят квоты на временное проживание

Размер квоты устанавливается на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, также учитываются миграционная ситуация и экономическое положение в каждом регионе России.

В ЦФО больше всего квот выделили Московской области – всего 4 тысячи, 2,5 тысячи – Белгородской области.

Ранее сообщалось о планах правительства России по сокращению квот РВП для иностранных граждан и лиц без гражданства. Решение связано с продолжение реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.