В Москве подорожает трудовой патент

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Москве с 1 января трудовой патент подорожает на 500 рублей, передает РИА Новости.
Таким образом, с нового года его стоимость составит пять тысяч рублей.
Как отметила председатель комиссии по экономической политике и финансам Людмила Гусева, повышение цены связано с тем, что в российскую столицу "должны приезжать трудовые мигранты, имеющие соответствующее образование, имеющие возможность работать в нашем городе".
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Кроме того, по словам Гусевой, у администрации города появится больше средств на социальные нужды для того, чтобы в том числе и иностранцам также было комфортнее в Москве.