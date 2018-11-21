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Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области

В Москве подорожает трудовой патент

Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Администрация города будет направлять вырученные средства на социальную сферу.

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. В Москве с 1 января трудовой патент подорожает на 500 рублей, передает РИА Новости.

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Таким образом, с нового года его стоимость составит пять тысяч рублей.

Как отметила председатель комиссии по экономической политике и финансам Людмила Гусева, повышение цены связано с тем, что в российскую столицу "должны приезжать трудовые мигранты, имеющие соответствующее образование, имеющие возможность работать в нашем городе".

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Кроме того, по словам Гусевой, у администрации города появится больше средств на социальные нужды для того, чтобы в том числе и иностранцам также было комфортнее в Москве.

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Теги:
мигрант, трудовой патент, патент, Москва, Россия



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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