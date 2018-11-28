Россиян прибыло: уроженцы Узбекистана получили гражданство РФ

Всего российские паспорта получили 77 человек, а одного уроженца Таджикистана гражданства лишили.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ 77 человек, среди которых 15 уроженцев Узбекистана, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в российское гражданство вступят 15 уроженцев Армении, восемь уроженцев Афганистана, семь уроженцев Таджикистана, по пять уроженцев Молдавии и Азербайджана. Согласно указу, гражданство получили четыре уроженца Беларуси, трое уроженцев Казахстана, по двое - Сирии, Украины, Великобритании, по одному уроженцу Кыргызстана, Турции, Латвии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, а также российский журналист американского происхождения Тим Керби.

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Согласно документу, гражданство РФ получили и три человек, родившихся на территории России.

Несовершеннолетние принимают гражданство РФ одновременно с принесением присяги гражданина РФ их родителем.

Как следует из текста документа, Путин внес изменения в указ 1998 года, лишив гражданства РФ уроженца Таджикистана за использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений.

Напомним, в августе этого года гражданство России получили 16 уроженцев Узбекистана.