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Иностранные рабочие во время проверки документов

Сколько граждан Узбекистан планирует трудоустроить за рубежом в 2019 году

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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В 2018 году власти Узбекистана собирались организованно трудоустроить за рубежом 52 тысячи человек, но в 2019 году эту цифру планируют увеличить.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2019 году планирует трудоустроить за рубежом более 200 тысяч граждан республики, соответствующий проект постановления президента страны Шавката Мирзиёева опубликован для общественного обсуждения.

"Определить основными направлениями содействия занятости населения на 2019 год… организованное трудоустройство 200,4 тысячи граждан за рубежом", - говорится в тексте документа, разработанного Минзанятости республики. 

В 2018 году власти Узбекистана планировали организованно трудоустроить за рубежом 52 тысячи человек.

Постановлением предлагается утвердить госпрограмму содействия занятости населения на 2019 год, предусматривающую создание в республике не менее 413 тысяч постоянных рабочих мест. В 2018 году планировалось создать не менее 350 тысяч рабочих мест.

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В планах на 2019 год - трудоустройство 273,4 тысячи официально безработных. Кроме того, 85,8 тысячи квотируемых рабочих мест получат выпускники образовательных учреждений, отслужившие в вооруженных силах граждане, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и представители других социально уязвимых категорий населения.

Обсуждение законопроекта продлится до 21 декабря 2018 года.

Минзанятости ранее сообщало о планах снизить в течение трех лет уровень безработицы с 9,3% экономически активного населения (1,35 миллиона человек на 1 июля 2018 года) до 6,5% (около 1 миллиона человек) в 2021 году. В числе главных мер – ежегодный госзаказ на создание 400 тысяч постоянных рабочих мест, повышение экспорта рабочей силы, особенно в страны Европы, Турцию, Южную Корею, Японию до 100-150 тысяч человек.

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Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано в Москве 5 апреля 2017 года. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана (около миллиона человек) составляют порядка 10% от всех мигрантов в России.




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