Сколько граждан Узбекистан планирует трудоустроить за рубежом в 2019 году

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в 2019 году планирует трудоустроить за рубежом более 200 тысяч граждан республики, соответствующий проект постановления президента страны Шавката Мирзиёева опубликован для общественного обсуждения.
"Определить основными направлениями содействия занятости населения на 2019 год… организованное трудоустройство 200,4 тысячи граждан за рубежом", - говорится в тексте документа, разработанного Минзанятости республики.
В 2018 году власти Узбекистана планировали организованно трудоустроить за рубежом 52 тысячи человек.
Постановлением предлагается утвердить госпрограмму содействия занятости населения на 2019 год, предусматривающую создание в республике не менее 413 тысяч постоянных рабочих мест. В 2018 году планировалось создать не менее 350 тысяч рабочих мест.
Обсуждение законопроекта продлится до 21 декабря 2018 года.
Минзанятости ранее сообщало о планах снизить в течение трех лет уровень безработицы с 9,3% экономически активного населения (1,35 миллиона человек на 1 июля 2018 года) до 6,5% (около 1 миллиона человек) в 2021 году. В числе главных мер – ежегодный госзаказ на создание 400 тысяч постоянных рабочих мест, повышение экспорта рабочей силы, особенно в страны Европы, Турцию, Южную Корею, Японию до 100-150 тысяч человек.
По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения). По данным МВД РФ, граждане Узбекистана (около миллиона человек) составляют порядка 10% от всех мигрантов в России.