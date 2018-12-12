Россиянин отправится в тюрьму за фиктивную регистрацию 28 мигрантов

По данным следствия, мужчина брал с каждого иностранца вознаграждение за постановку на учет в 100 рублей.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Суд приговорил жителя Екатеринбурга к году и четырем месяцам колонии строгого режима за фиктивную постановку на регистрационный учет в квартире 28 иностранцев, сообщает прокуратура Свердловской области.

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Мужчина признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

По версии следствия, в июне 2018 года екатеринбуржец зарегистрировал в квартире в Екатеринбурге 28 граждан ближнего зарубежья.

"При этом он понимал, что кто-либо из них проживать (временно пребывать) по данному адресу, осуществлять трудовую деятельность не будет", - отмечается в сообщении.

За указанную услугу мошенник получал от каждого мигранта по 100 рублей, полагают следователи.

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Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, свои действия аргументировал тяжелым материальным положением и возможностью дополнительного заработка, уточняет прокуратура.

По данным полиции, мужчина, регистрировавший мигрантов, - безработный и ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В общей сложности осужденный провел в местах лишения свободы порядка 20 лет, отмечается в сообщении УМВД.