Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Пятнадцать процентов жителей стран Содружества Независимых Государств хотят эмигрировать. Такие данные приводит в своем отчете американская социологическая компания Gallup.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Первая партия трудовых мигрантов из Узбекистана приехала в Болгарию

Самая неблагополучная в плане миграционных настроений страна СНГ – Армения. Почти половина (47%) жителей хочет переехать в другое государство. Таким образом, республика входит в топ-10 стран, жители которых хотят покинуть родину, опережая Сирию и Косово.

В целом же по СНГ число желающих переехать почти не менялось на протяжении последних восьми лет.

Российская Федерация же вошла в число наиболее привлекательных стран для иммигрантов: согласно опросу, поселиться в России хочет восемь миллионов человек (17-я строчка рейтинга). По этому показателю РФ опережает Нидерланды, Южную Африку, Бразилию, Южную Корею и Турцию.

Самым же привлекательным государством для мигрантов остаются США (158 миллионов желающих переехать), Канада (47 миллионов), Германия (42 миллиона), Франция и Австралия (по 36 миллионов).