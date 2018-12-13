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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

Каждый седьмой житель СНГ хочет стать мигрантом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Социологи сообщили, сколько жителей СНГ хотят переехать в другую страну.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. Пятнадцать процентов жителей стран Содружества Независимых Государств хотят эмигрировать. Такие данные приводит в своем отчете американская социологическая компания Gallup.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Самая неблагополучная в плане миграционных настроений страна СНГ – Армения. Почти половина (47%) жителей хочет переехать в другое государство. Таким образом, республика входит в топ-10 стран, жители которых хотят покинуть родину, опережая Сирию и Косово.

В целом же по СНГ число желающих переехать почти не менялось на протяжении последних восьми лет.

Российская Федерация же вошла в число наиболее привлекательных стран для иммигрантов: согласно опросу, поселиться в России хочет восемь миллионов человек (17-я строчка рейтинга). По этому показателю РФ опережает Нидерланды, Южную Африку, Бразилию, Южную Корею и Турцию.

Самым же привлекательным государством для мигрантов остаются США (158 миллионов желающих переехать), Канада (47 миллионов), Германия (42 миллиона), Франция и Австралия (по 36 миллионов).

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Теги:
СНГ, Мигранты



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