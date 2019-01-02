В Москве и области выросла стоимость трудового патента для мигрантов

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Москве стоимость трудового патента выросла с 4,5 до 5 тысяч рублей, в Подмосковье – с 4,3 до 4,75 тысячи рублей.

Соответствующие поправки в конце ноября 2018 года были внесены и приняты на заседании Мосгордумы.

© Sputnik / Валерий Мельников Сколько Москва заработала на мигрантах

Председатель комиссии по экономической политике и финансам Мосгордумы Людмила Гусев заявила, что в столицу должны приезжать трудовые мигранты, имеющие соответствующее образование и возможность работать в Москве.

Ранее она отметила, что мера по увеличению стоимости патента для иностранцев поможет пополнить бюджет страны, а вырученные средства будут направлены на социальные нужды.

В столичном департаменте финансов подсчитали, что доходы бюджета Москвы от выдачи мигрантам патентов на работу в 2019 году возрастут до 19 миллиардов рублей, эта цифра продолжит увеличиваться с каждым годом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от миграции составляют порядка 16 миллиардов рублей, такая сумма складывается из оплаты патента.

