В России вступает в силу закон о "поручительстве" за мигрантов

Теперь приглашающие иностранцев физические лица и компании несут часть ответственности за их своевременный выезд из страны и соответствие целям приезда.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В России 16 января вступает в силу закон о "поручительстве" за приглашенных в Россию мигрантов, сообщает РИА Новости.

С этого дня граждане и компании, которые пригласили приезжих, берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдением заявленных целей.

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В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ о введении административного штрафа до 500 тысяч рублей для поручителей. Для физических лиц платеж может составить от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 45 до 50, для юридических – от 400 тысяч.

При этом порядок действий поручителей пока не уточняется, но есть проект постановления на эту тему. Приглашающую сторону могут обязать разъяснять иностранцу последствия нарушения законодательства, поддерживать с ним связь и напоминать о датах отъезда.