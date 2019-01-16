15:38 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

В России вступает в силу закон о "поручительстве" за мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
Получить короткую ссылку
66 0 0

Теперь приглашающие иностранцев физические лица и компании несут часть ответственности за их своевременный выезд из страны и соответствие целям приезда.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В России 16 января вступает в силу закон о "поручительстве" за приглашенных в Россию мигрантов, сообщает РИА Новости.

С этого дня граждане и компании, которые пригласили приезжих, берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдением заявленных целей.

Иностранные рабочие
© Sputnik / Виталий Аньков
В МВД России назвали число нелегальных мигрантов

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ о введении административного штрафа до 500 тысяч рублей для поручителей. Для физических лиц платеж может составить от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 45 до 50, для юридических – от 400 тысяч.

При этом порядок действий поручителей пока не уточняется, но есть проект постановления на эту тему. Приглашающую сторону могут обязать разъяснять иностранцу последствия нарушения законодательства, поддерживать с ним связь и напоминать о датах отъезда.

Теги:
закон, Россия, Эмигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Сильный телом и духом: история паралимпийца Виктора Кочкина
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054