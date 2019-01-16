Япония ждет трудовых мигрантов из Узбекистана

В ближайшие пять лет Япония планирует принять 350 тысяч иностранных работников.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Япония может включить Узбекистан в список государств–экспортеров рабочей силы в рамках нового иммиграционного законодательства, которое, как ожидается, начнет действовать с апреля этого года, сообщает Podrobno.uz.

Такое заявление японский министр здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Немото сделал в ходе переговоров с министром занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзодом Кудбиевым.

По словам японского депутата Мацузавы Шигэфуми, в ближайшие пять лет Япония планирует принять 350 тысяч иностранных работников. Он также высказал заинтересованность в привлечении граждан Узбекистана для трудоустройства в числе этих работников.

В настоящее время Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало меморандум о сотрудничестве по реализации программы технической подготовки стажеров между Министерством юстиции, Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.