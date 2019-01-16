Кудрин: приток мигрантов в Россию сокращается из-за внутренних проблем

Об этом председатель Счетной палаты Российской Федерации заявил на сессии очередного Гайдаровского форума, который открылся в Москве 16 января.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Россию будут ехать меньше трудовых мигрантов, заявил на сессии Гайдаровского форума в Москве председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин.

По его словам, существует три фактора для ускорения развития экономики РФ – трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда. Однако отсутствие роста реальных доходов и девальвация рубля приводит к сокращению миграционных потоков.

"У нас трудовые ресурсы будут давать минус в экономический рост, отбирать экономический рост, то есть будут негативно влиять", - также отметил он.

При этом в России активно работают над упорядочиванием миграционных процессов – 16 января в силу вступил закон о "поручительстве" за приглашенных в Россию на работу и с другими целями иностранцев. Теперь физические лица и компании берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдение заявленных по приезду целей.