Соотечественники из Узбекистана - в числе лидеров по переселению в Калининград

Всего Калининградская область в 2018 году приняла более 2,7 тысячи участников госпрограммы содействия переселению соотечественников.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Приехавшие из Узбекистана вошли в тройку лидеров по количеству участников программы переселения соотечественников в Калининградской области в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на исполняющего обязанности министра по муниципальному развитию и внутренней политике Владимира Беспалова.

Калининградская область приняла в 2018 году более 2,7 тысячи участников госпрограммы содействия переселению соотечественников.

"Региональная квота составляет 2 тысячи человек. Этот план перевыполнен более чем на 38%. Причем региональный целевой показатель является самым высоким по Северо-Западному федеральному округу. Отмечу, что предпочтение отдается, прежде всего, высококвалифицированным специалистам, востребованным на региональном рынке труда", - сказал Беспалов.

В 2018 году большинство участников программы переехали в регион из Казахстана (почти 74% от общего количества переселенцев), Кыргызстана, Узбекистана. Более 76% прибывших - люди моложе 40 лет. Переселенцы нашли работу в сферах здравоохранения, образования, строительства. Четыре человека имеют научную степень доктора наук, один - звание кандидата медицинских наук.

© Sputnik / Виталий Белоусов Соотечественники из Узбекистана - в числе лидеров по переселению в Саратов

Программа реализуется в Калининградской области на протяжении 11 лет. К концу прошлого года общее количество переселенцев приблизилось к 43,7 тысячи. В программе законодательно заложен механизм ускоренного получения российского гражданства. Для временного проживания участников государственной программы и членов их семей региональные власти сформировали маневренный жилой фонд.

Участниками программы могут стать граждане трудоспособного возраста, имеющие начальное, среднее и высшее образование, а также непрерывный подтвержденный трудовой стаж. При этом предпочтение отдается гражданам, планирующим занятость в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.