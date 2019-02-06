Псковская область продолжает принимать соотечественников из Узбекистана

Всего Псковская область в прошлом году приняла более тысячи участников государственной программы содействия переселению соотечественников.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Представители Узбекистана — среди тех, кто переехал в 2018 году в Псковскую область по программе содействия переселению соотечественников, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.

Всего в Псковскую область в прошлом году прибыли 1,189 тысячи соотечественников. По программе переселения приезжают представители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Латвии.

© Sputnik / Марк Редькин Соотечественники из Узбекистана - в числе лидеров по переселению в Калининград

Большинство из них регистрируются в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Почти 30% из прибывших имеют высшее образование, 45% — среднее, 25% — полное общее. 74% соотечественника получили гражданство России.

По словам Андрея Калинина, число тех, кто приехал с целью поиска работы, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 22%. Почти 90% из них встали на миграционный учет и получили разрешительные документы.

В основном, речь идет о жителях стран СНГ. Калинин отметил, что для Псковской области характерна транзитная экономическая миграция, так как соотечественники чаще всего едут в Москву и Санкт-Петербург.