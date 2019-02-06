Псковская область продолжает принимать соотечественников из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Представители Узбекистана — среди тех, кто переехал в 2018 году в Псковскую область по программе содействия переселению соотечественников, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.
Всего в Псковскую область в прошлом году прибыли 1,189 тысячи соотечественников. По программе переселения приезжают представители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Латвии.
По словам Андрея Калинина, число тех, кто приехал с целью поиска работы, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 22%. Почти 90% из них встали на миграционный учет и получили разрешительные документы.
В основном, речь идет о жителях стран СНГ. Калинин отметил, что для Псковской области характерна транзитная экономическая миграция, так как соотечественники чаще всего едут в Москву и Санкт-Петербург.