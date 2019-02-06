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Псковский Кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове

Псковская область продолжает принимать соотечественников из Узбекистана

© Sputnik / Евгений Одиноков
Миграция
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Всего Псковская область в прошлом году приняла более тысячи участников государственной программы содействия переселению соотечественников.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Представители Узбекистана — среди тех, кто переехал в 2018 году в Псковскую область по программе содействия переселению соотечественников, сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Андрей Калинин.

Всего в Псковскую область в прошлом году прибыли 1,189 тысячи соотечественников. По программе переселения приезжают представители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы, Латвии.

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Соотечественники из Узбекистана - в числе лидеров по переселению в Калининград
Большинство из них регистрируются в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Почти 30% из прибывших имеют высшее образование, 45% — среднее, 25% — полное общее. 74% соотечественника получили гражданство России.

По словам Андрея Калинина, число тех, кто приехал с целью поиска работы, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 22%. Почти 90% из них встали на миграционный учет и получили разрешительные документы.

В основном, речь идет о жителях стран СНГ. Калинин отметил, что для Псковской области характерна транзитная экономическая миграция, так как соотечественники чаще всего едут в Москву и Санкт-Петербург.

Теги:
миграция



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