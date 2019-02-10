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Кто поможет доставить на родину тело погибшего мигранта: разъяснения МИД

CC BY-SA 2.0 / Shawn Carpenter / Candle
Миграция
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За помощью родственники могут обратиться в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана оказывает практическую помощь в доставке в Узбекистан тел граждан, находившихся в трудовой миграции и погибших за рубежом, напомнили в МИД Узбекистана.

"Если у вас есть информация, что ваш близкий родственник или знакомый, который является гражданином республики Узбекистан, попал в такое обстоятельство и нуждается в помощи, рекомендуем обратиться в представительство Агентства по вопросам внешней трудовой миграции или в Агентство по вопросам внешней трудовой миграции", - добавили в ведомстве.

В Москве представительство Агентства находится по адресу 1-й Казачий переулок, 11/2.

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Напомним, недавно в соцсетях распространилась видеозапись, на которой брат погибшего в Москве Отабека Болтаева просит президента Шавката Мирзиёева сделать бесплатной доставку тел граждан республики на родину. Как сообщили в МИД, по российскому законодательству ответственность за возмещения вреда лицам, понесшим ущерб здоровью при исполнении трудовых обязанностей, в полной мере несет работодатель. А на момент обращения в посольство Узбекистана брат погибщего Болтаева уже получил компенсацию и располагал необходимыми средствами.

Как подчеркнули в МИД, в соответствии с постановлением президента Узбекистана "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан" при Министерстве занятости и трудовых отношений создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Документом предусмотрено покрытие указанным Фондом расходов по перевозке тел узбекских граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции.

 

 




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