В МИД рассказали о состоянии госпитализированного в Корее узбекистанца

ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Посольство Узбекистана в Сеуле постоянно контролирует ситуацию с Абрамом Окиловым 1996 года рождения, который находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Кореи.

Как передает пресс-служба МИД, узбекистанец работал в Южной Корее с ноября 2017 года. Летом 2018 года он впал в кому и был доставлен в одну из больниц, где находится до сих пор. Брат Окилова Азиз прилетел из Узбекистана и сейчас живет в палате рядом с больным.

Минтруда Республики Узбекистан Узбекистанец Абрам Окилов в корейской больнице "Сангги Пик Пионвон"

Как сообщает Минтруда Узбекистана, в июне 2018 года Окилов вместе с директором цеха по производству пластиковых стройматериалов, где он работал, прибыл в больницу с жалобами на здоровье. Врачи оказали парню первую помощь, сделали укол, после чего узбекистанец по неизвестным причинам впал в кому. Медики поставили диагноз острой нехватки калия в организме, вследствие которого отказала нервная система, а также часть мозга.

В настоящее время состояние А. Окилова тяжелое, но стабильное.

За время пребывания в клинике молодому человеку проводили четыре операции по удалению пролежней. Брат пострадавшего нанял адвоката для сбора необходимой информации и подачи документов в соответствующие инстанции.

По сведениям посольства Узбекистана, сейчас правоохранители проверяют компанию, где работал узбекистанец, на предмет соблюдения ею правил обеспечения охраны труда работника.

По состоянию на 31 декабря 2018 года больница выставила счет почти на 93 тысячи долларов США. Агентство по трудовой миграции пытается получить компенсацию с работодателя и выплаты от страховой компании.

Идет расследование специальной инспекции страховой компании. После представления заключения инспекции дело будет передано в суд, который примет окончательное решение.

На данный момент представительство Агентства по трудовой миграции в Кванджу решает вопрос о получении въездной визы для матери и сестры больного. Также агентство ждет разрешения медучреждения на транспортировку гражданина на родину. Сегодня Абрам нетранспортабельный, так как подключен к аппарату искусственного поддержания жизни.

Вместе с тем южнокорейские власти по жалобе медперсонала клиники возбудили дело против брата больного, который совершил противоправные действия. Подробности этого происшествия пока неизвестны.