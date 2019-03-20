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Минзанятости Узбекистана обеспокоено антимигрантскими акциями в Якутии

© Sputnik / Болот Бочкарев
Миграция
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Для выяснения ситуации сотрудники Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана связались с представителем узбекской диаспоры в Республике Саха Тошпулатом Едгоровым.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в связи с многочисленными митингами против трудовых мигрантов в Республике Саха связалось с представителями диаспоры в этом регионе, говорится в Telegram-канале ведомства.

В воскресенье следственные органы Якутии возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека, с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска. В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление совершено выходцами из Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. Эта информация вызвала широкую общественную реакцию, в республике прошли акции протеста.

Машина полиции. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Изнасилование мигрантами из ЦА женщины в Якутске – люди вышли на митинг
По данным Минтруда, сейчас в Республике Саха работают 11 250 граждан Узбекистана. Сотрудники министерства связались с представителем узбекской диаспоры в Якутии Тошпулатом Едгоровым. Он заявил, что ситуация некритичная, жизни и здоровью узбекистанцев ничего не угрожает. Несмотря на это, представитель диаспоры призвал не терять осторожность и не посещать места массового скопления людей без необходимости.

Ситуация находится под пристальным надзором представителя Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации Саиднумона Мансурова. По его сообщениям, ситуация в Республики Саха стабилизировалась.

Министерство занятости и трудовых готово помочь в возвращении на родину граждан республики, оказавших в сложной ситуации или без документов за рубежом, столкнувшихся с нарушением трудовых прав и свобод, а также предоставить условия для получения льготных кредитов на развитие предпринимательства и обеспечения самозанятости.




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