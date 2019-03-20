Минзанятости Узбекистана обеспокоено антимигрантскими акциями в Якутии

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в связи с многочисленными митингами против трудовых мигрантов в Республике Саха связалось с представителями диаспоры в этом регионе, говорится в Telegram-канале ведомства.
В воскресенье следственные органы Якутии возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека, с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска. В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление совершено выходцами из Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. Эта информация вызвала широкую общественную реакцию, в республике прошли акции протеста.
Ситуация находится под пристальным надзором представителя Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации Саиднумона Мансурова. По его сообщениям, ситуация в Республики Саха стабилизировалась.
Министерство занятости и трудовых готово помочь в возвращении на родину граждан республики, оказавших в сложной ситуации или без документов за рубежом, столкнувшихся с нарушением трудовых прав и свобод, а также предоставить условия для получения льготных кредитов на развитие предпринимательства и обеспечения самозанятости.