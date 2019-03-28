Трудовым мигрантам в Якутии запретили возить пассажиров и торговать

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Мигрантам в Якутии запретили торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды, следует из указа главы региона.
Глава региона Айсен Николаев подписал указ "Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности".
Для трудовых мигрантов установлен запрет на производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, автомобильного грузового транспорта, в области образования и здравоохранения и другие виды деятельности.
Ранее следственные органы Якутии возбудили уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека, с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска. В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление совершено выходцами из Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. Эта информация вызвала широкую общественную реакцию, в республике прошли акции протеста.