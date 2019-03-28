Трудовым мигрантам в Якутии запретили возить пассажиров и торговать

ТАШКЕНТ, 28 мар – Sputnik. Мигрантам в Якутии запретили торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды, следует из указа главы региона.

Глава региона Айсен Николаев подписал указ "Об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности".

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Согласно документу, установлен запрет на работу иностранцев по 33 видам экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной, научной и технической деятельности, по операциям с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг. Иностранцам, которые трудятся на основании патентов, в 2019 году нельзя будет работать в Якутии в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок.

Для трудовых мигрантов установлен запрет на производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, автомобильного грузового транспорта, в области образования и здравоохранения и другие виды деятельности.

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В Республике Саха (Якутия) установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов Российской Федерации. Ежегодно в республике снижают объемы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее следственные органы Якутии возбудили уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека, с заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска. В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление совершено выходцами из Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. Эта информация вызвала широкую общественную реакцию, в республике прошли акции протеста.