Названа сумма, потраченная на технологии набора узбекистанцев на работу в РФ

Роструд потратит 10 миллионов рублей на разработку технологии набора граждан Узбекистана на работу.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Федеральная служба по труду и занятости проводит тендер на разработку технологии организованного набора граждан Узбекистана на работу в России. Это следует из материалов на портале госзакупок.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Чем умнее, тем дешевле: во сколько узбекистанцам обойдется наем иностранцев

Наименование и описание объекта закупки: разработка технологии организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для временного трудоустройства на территории Российской Федерации и консультационно-методическое сопровождение ее внедрения.

Потратить на эти цели из федерального бюджета планируется не более 10 миллионов рублей. Работу нужно выполнить к началу декабря текущего года.