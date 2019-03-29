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Иностранные рабочие

Названа сумма, потраченная на технологии набора узбекистанцев на работу в РФ

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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8610

Роструд потратит 10 миллионов рублей на разработку технологии набора граждан Узбекистана на работу.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Федеральная служба по труду и занятости проводит тендер на разработку технологии организованного набора граждан Узбекистана на работу в России. Это следует из материалов на портале госзакупок.

Рабочие-строители на крыше здания
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Чем умнее, тем дешевле: во сколько узбекистанцам обойдется наем иностранцев
Наименование и описание объекта закупки: разработка технологии организованного набора и привлечения граждан Республики Узбекистан для временного трудоустройства на территории Российской Федерации и консультационно-методическое сопровождение ее внедрения.

Потратить на эти цели из федерального бюджета планируется не более 10 миллионов рублей. Работу нужно выполнить к началу декабря текущего года.

Теги:
Мигранты, Россия



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