Мигранты совершают 3,5% всех раскрытых преступлений в РФ

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Иностранные граждане совершают менее 4% всех раскрытых в России преступлений, следует из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

© Sputnik / Алексей Куденко Почти четыре тысячи иностранцев нелегально остались в России после ЧМ-2018

"Удельный вес преступлений, совершенных данной категорией лиц (иностранные граждане и лица без гражданства. - Ред.), в структуре всех раскрытых преступлений составил в 2018 году 3,5% (в 2016-2017 годы – 3,7%)", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что количество совершенных иностранцами преступлений в последнее время снижается: в 2016 году – на 8,9% (43 933), в 2017 году – на 6,6% (41 047) и в 2018 году – на 6,0% (38 598).

Вместе с тем гораздо выше среднероссийского показателя уровень миграционной преступности в Крыму, Московской области и Петербурге.

Почти четверть преступлений иностранных граждан составляют кражи.