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Заключенный за решеткой

Мигранты совершают 3,5% всех раскрытых преступлений в РФ

Рамиль Ситдиков
Миграция
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Количество совершенных иностранцами правонарушений с каждым годом сокращается.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Иностранные граждане совершают менее 4% всех раскрытых в России преступлений, следует из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Болельщики на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники в Москве.
© Sputnik / Алексей Куденко
Почти четыре тысячи иностранцев нелегально остались в России после ЧМ-2018

"Удельный вес преступлений, совершенных данной категорией лиц (иностранные граждане и лица без гражданства. - Ред.), в структуре всех раскрытых преступлений составил в 2018 году 3,5% (в 2016-2017 годы – 3,7%)", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что количество совершенных иностранцами преступлений в последнее время снижается: в 2016 году – на 8,9% (43 933), в 2017 году – на 6,6% (41 047) и в 2018 году – на 6,0% (38 598).

Вместе с тем гораздо выше среднероссийского показателя уровень миграционной преступности в Крыму, Московской области и Петербурге.

Почти четверть преступлений иностранных граждан составляют кражи.

Теги:
Преступление, Мигранты, Россия



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