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Иностранные рабочие во время проверки документов

Свыше 17,7 млн человек встали на миграционный учет в России в 2018 году

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Также в 2018 году было оформлено 1,67 миллиона патентов для иностранцев и лиц без гражданства.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Свыше 17,7 миллиона человек были поставлены на миграционный учет в России в 2018 году, годом ранее эта цифра была на два миллиона меньше, сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

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Отмечается, что с января по декабрь 2018 года количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства составило 17,76 миллиона человек, годом ранее этот показатель был 15,71 миллиона.

Также в управлении сообщили, что в 2018 году было оформлено 1,67 миллиона патентов для иностранцев и лиц без гражданства, годом ранее - 1,68 миллиона. Оформлено разрешений на временное проживание - 268,2 тысячи (в 2017 году - 295,76 тысячи). Видов на жительство было оформлено 191,44 тысячи (в 2017 году - 185,8 тысячи).

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Теги:
работа, Миграция, Россия



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