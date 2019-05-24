Минэкономразвития РФ делает ставку на усиление миграционного притока

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что России необходимо применять меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что ускорять темпы экономического роста нужно за счет преобразований на рынке труда.

Министр обратил внимание на то, что в России численность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась за 2018 год на 900 тысяч человек.

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"Это является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, поэтому реализация мер, с одной стороны, по снижению уровня безработицы и с другой - по усилению миграционного притока - важный элемент общего пакета действий", - сказал Орешкин.

Он отметил, что министерство разработало предложения по стимулированию качественной миграции.

Кроме того, на его взгляд, на фоне дефицита рабочей силы Россия должна уходить от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью и привлекать более дешевую рабочую силу из соседних стран.