Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов

В ходе заседания межправкомисии узбекская сторона предложила увеличить период пребывания своих граждан в РФ без регистрации после приезда с одной недели до 15 дней.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Узбекистан просит вдвое увеличить срок регистрации своих граждан в России — с семи до 15 дней. Этот вопрос в частности обсуждался в Красноярске на заседании межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции, сообщает РИА Новости.

Такой период регистрации, уточнили в узбекском ведомстве, уже действует в отношении граждан Таджикистана.

"Было бы также целесообразно увеличить его и для наших граждан в целях улучшения условий пребывания и адаптации в период трудоустройства в РФ. Рабочая группа приняла к сведению информацию узбекской стороны о предложении по увеличению с семи до 15 дней сроков нахождения на территории России граждан Узбекистана без регистрации по месту жительства по приезду", - отметил представитель Минзанятости.

Кроме того, узбекской стороной подготовлен проект межправительственного соглашения между Узбекистаном и Россией о взаимном признании медицинского заключения о состоянии здоровья трудящихся-мигрантов.

Между Россией и Узбекистаном с декабря 2017 года действует соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов. С этой целью в республике было открыто представительство МВД РФ для отбора и оформления потенциальных иностранных работников и для их предварительной подготовки.

По данным Министерства внутренних дел России, узбекские мигранты составляют примерно одну десятую часть от всех приезжающих на заработки в РФ - а это около 1 миллиона человек.