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В Астраханской области задержали организаторов незаконной миграции

© Sputnik / Евгений Одиноков
Миграция
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Преступники за денежное вознаграждение помогали иностранцам нелегально пересекать границу РФ.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Астраханской области семерых подозреваемых в организации незаконной миграции через границы РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"По имеющейся информации, 65-летний мужчина создал криминальную организацию, участники которой обеспечивали нелегальное пересечение иностранными гражданами российской границы за денежное вознаграждение. Также они изготавливали фиктивные документы, дающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности в различных регионах РФ", - сказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Уточняется, что предполагаемый организатор предоставлял иностранцам для жилья арендуемое помещение, где располагалось кафе. Его 38-летний сообщник, по данным МВД, предоставлял свою квартиру, а также контролировал перевозку мигрантов.

Как сообщает Волк, полиция задержала семь предполагаемых участников группы. Возбуждены дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Организация незаконной миграции". Предполагаемым организатору и активному участнику сообщества предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

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Теги:
МВД России, незаконная миграция, миграция, Астрахань, Россия



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