Ежегодно узбекские мигранты в РФ переводят $4 млрд на родину

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Минтруд и Роструд будут и защищать права трудовых мигрантов из Узбекистана, заявил министр занятости и трудовых отношений (Минзанятости) республики Шерзод Кудбиев корреспонденту Sputnik Узбекистан.
В конце прошлого месяца министерства труда обеих стран провели заседание межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции в Красноярске, а также переговоры в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств в Ургенче.
По словам Кудбиева, ведомства активизировали деятельность по линии поддержки и защиты прав мигрантов.
По статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.
"Мы должны стремиться, чтобы весь этот поток был организованным", - отметил министр.