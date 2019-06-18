Ежегодно узбекские мигранты в РФ переводят $4 млрд на родину

По статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Минтруд и Роструд будут и защищать права трудовых мигрантов из Узбекистана, заявил министр занятости и трудовых отношений (Минзанятости) республики Шерзод Кудбиев корреспонденту Sputnik Узбекистан.

В конце прошлого месяца министерства труда обеих стран провели заседание межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции в Красноярске, а также переговоры в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств в Ургенче.

По словам Кудбиева, ведомства активизировали деятельность по линии поддержки и защиты прав мигрантов.

По статистике, из 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые находятся в трудовой миграции, около 2 миллионов работают в России и ежегодно переводят на родину около 4 миллиардов долларов.

"Мы должны стремиться, чтобы весь этот поток был организованным", - отметил министр.

По данным Минзанятости, в январе-мае в рамках организованного набора из Узбекистана в РФ было направлено 472 человека. Сообщается также, что власти Узбекистана готовы предоставлять гранты российским работодателям на подготовку граждан для трудоустройству на более компетентные профессии.