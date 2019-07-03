18:32 03 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Преступник за решеткой

На Урале экс-полицейский пойдет под суд за организацию незаконной миграции

© Sputnik / Евгений Биятов
Миграция
Получить короткую ссылку
33 0 0

Бывший начальник отдела по вопросам миграции и предприниматель в августе 2018 года организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Бывший начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России "Серовский" и предприниматель, обвиняемые в организации незаконной миграции, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщает прокуратура региона.

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
Мошенники заработали 10 млн рублей за подделку документов мигрантам

Экс-начальник отдела полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ", а также "Служебный подлог" и "Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации".

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
© Sputnik / Денис Гришкин
В РФ хотят ужесточить миграционное законодательство

По версии следствия, бывший начальник отдела по вопросам миграции и предприниматель в августе 2018 года организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев. Так, предприниматель по согласованию с экс-сотрудницей полиции подыскивал мигрантов для строительных работ на территории городов Серов и Краснотурьинск без разрешения на работу, а экс-начальник отдела полиции в свою очередь заботилась о том, чтобы мигранты не привлекались к ответственности и не выдворялись с территории РФ, полагают следователи.

Также следствие считает, что экс-сотрудница полиции организовала мигрантам фиктивную прописку у своих родственников и знакомых. В октябре 2018 года женщина была уволена из МВД, и больше никогда не сможет вернуться в органы внутренних дел.

Теги:
МВД России, незаконная миграция, миграция, Урал



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
Библиотекарь-стайл: новый показ Chanel в Париже
Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео
Лучшая няня: хаски присматривает за маленьким далматинцем - милое видео
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054