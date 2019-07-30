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Женщина в наручниках

Жительница Ямала проведет в колонии три года за постановку мигрантов на учет

Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Менее чем за три года женщина вместе с соучастниками поставила на миграционный учет более 30 иностранцев, приехавших в Россию.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа получила три года колонии за создание организованной преступной группы, которая заработала на постановке мигрантов на учет свыше 2,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
© Sputnik / Алексей Куденко
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Надзорное ведомство уточняет, что менее чем за три года женщина вместе с соучастниками поставила на миграционный учет более 30 иностранцев, приехавших в Россию из Таджикистана и Азербайджана.

"За оказанные услуги злоумышленниками получено вознаграждение в размере свыше 2,5 миллиона рублей", - пояснили в прокуратуре.

На стадии предварительного расследования организатор преступной группы заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказав обо всех эпизодах незаконной деятельности и выдав правоохранителям информацию о соучастниках. Однако от реального срока женщину это не спасло.

Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Суд приговорил... к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговором суда удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу государства... свыше 2,5 миллиона рублей", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении четырех соучастников женщины выделено в отдельное производство. Материалы находятся на рассмотрении в суде.

Теги:
мигрант, Россия



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