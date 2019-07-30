Жительница Ямала проведет в колонии три года за постановку мигрантов на учет

Менее чем за три года женщина вместе с соучастниками поставила на миграционный учет более 30 иностранцев, приехавших в Россию.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа получила три года колонии за создание организованной преступной группы, которая заработала на постановке мигрантов на учет свыше 2,5 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство уточняет, что менее чем за три года женщина вместе с соучастниками поставила на миграционный учет более 30 иностранцев, приехавших в Россию из Таджикистана и Азербайджана.

"За оказанные услуги злоумышленниками получено вознаграждение в размере свыше 2,5 миллиона рублей", - пояснили в прокуратуре.

На стадии предварительного расследования организатор преступной группы заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказав обо всех эпизодах незаконной деятельности и выдав правоохранителям информацию о соучастниках. Однако от реального срока женщину это не спасло.

"Суд приговорил... к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговором суда удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу государства... свыше 2,5 миллиона рублей", - заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении четырех соучастников женщины выделено в отдельное производство. Материалы находятся на рассмотрении в суде.