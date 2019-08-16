Трудовые мигранты из Узбекистана не готовы покинуть страну навсегда

По данным опроса, так считают более 98% населения. В основном узбекистанцы отправляются на работу в Россию (65%), Южную Корею (20%) и США (5%).

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" опубликовал данные, из которых следует, что трудовая миграция не связана с намерением навсегда покинуть страну у 98,2% жителей Узбекистана, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, на заработках за рубежом находится почти треть работоспособного населения (2,6 миллиона человек), из них почти 2 миллиона - в России.

Однако большинство узбекистанцев (98,2%) не планирует навсегда покидать страну и связывают с ней свое будущее, сообщает "Ижтимоий фикр". Такой опрос уже проводился в 2017 году и данный показатель составлял 97,1%.

В основном узбекистанцы отправляются на работу в Россию (65%), Южную Корею (20%) и США (5%).

Более 31% опрошенных выезжают в другую страну на заработки на полтора года, 22,8% - на полгода, 13% - на три месяца.

"Опрос выявил, что ежегодно увеличивается число лиц, решающих вопрос своего трудоустройства в другой стране посредством агентства по вопросам внешней трудовой миграции, - с 35,1% в 2017 году до 41,3%", - отмечают в центре.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Были опрошены около 1,1 тысячи человек. Из них 49% - мужчины и 51% - женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.

Недавно пограничная служба ФСБ России опубликовала отчет по въезду иностранных граждан на территорию РФ за 2019 год.

За первое полугодие в Россию для работы приехало более 2,4 млн мигрантов. Больше всего их прибыло из Узбекистана (918 тысяч). На втором месте - граждане Таждикистана (523,9 тысячи). А замыкает тройку лидеров Кыргызстан (265 тысяч). Отмечается, что данные могут быть не совсем точными, так как многие мигранты посещают РФ несколько раз в год и каждый раз регистрируются по-новому.