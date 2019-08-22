Трудовым мигрантам Узбекистана будут выдавать квартиры в кредит

В 2020 году запланировано выделить около 3,5 тысячи квартир по всей республике.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Меры по усилению защиты трудовых мигрантов и членов их семей обеспечивает соответствующий Указ Президента, сообщает официальный телеграм-канал Министерства юстиции Узбекистана.

В документе прописан порядок получения и погашения кредитов трудовыми мигрантами. В 2020 году тем из них, кто нуждается в жилье, будут выделены 3 462 квартиры по всей республике.



Погашать кредит, полученный в Узбекистане, можно будет в российских рублях через банк АО "Азия инвест банк" и другие финансовые учреждения, ведущие деятельность в РФ. Также обеспечена возможность отправления средств через электронные системы денежных переводов.

С 1 октября 2019 года трудовые мигранты в течение одного банковского дня смогут получить микрокредиты до двух миллионов сумов с процентной ставкой 10% годовых. С начала 2021-го она увеличится до 12%. Выдаваться ссуды будут на один год.



Вместе с тем отечественные страховые компании один раз в год должны будут возмещать затраты мигрантов на страхование жизни и здоровья в стране пребывания.

Указ главы государства определяет также необходимость создания Департамента по защите прав и поддержки трудовых мигрантов при Кабинете министров.