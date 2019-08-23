В Узбекистане создана комиссия, которая защитит мигрантов

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Узбекистане создана Республиканская комиссия по внешней миграции. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте Lex.uz.

Согласно документу, ее возглавит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Первостепенная задача нового органа - координировать деятельность госорганов по вопросам организованной трудовой миграции, эффективной защиты прав и интересов трудовых мигрантов и оказание им материальной и социальной поддержки.

Планируется также сотрудничество с уполномоченными органами зарубежных стран по вопросам внешней трудовой миграции. Вместе ведомства будут рассматривать и готовить предложения по присоединению Узбекистана к международным договорам в области защиты прав и интересов трудовых мигрантов, говорится в указе.