В Узбекистане надеются на выдачу патентов для мигрантов в регионах РФ

В список регионов, с руководством которых ведутся переговоры об открытии офисов для выдачи патентов, вошли Татарстан, Приморский край, Санкт-Петербург, Красноярская, Новосибирская, Ростовская, Ленинградская и Свердловская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Власти Узбекистана проведут переговоры с руководством десяти регионов России по открытию в республике фронт-офисов для выдачи патентов на осуществление трудовой деятельности в РФ - соответствующее постановление правительства республики опубликовано в национальной базе законодательства, сообщает РИА Новости.

"В срок до 1 марта 2020 года провести переговоры с регионами Российской Федерации по открытию в Республике Узбекистан филиалов (фронт-офисов) российских органов и организаций, уполномоченных оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче разрешения (патента) на осуществление временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

В список вошли 10 регионов РФ - Татарстан, Приморский край, Санкт-Петербург, Красноярская, Новосибирская, Ростовская, Ленинградская и Свердловская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Правительство также поручило профильным ведомствам и местным администрациям оказывать содействие в создании центров визово-документальной поддержки трудовых мигрантов на базе представительств миграционных центров РФ в Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях, в том числе предоставлять здания и помещения на безвозмездной основе.

По данным министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в рамках первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Ургенче в мае обсуждался вопрос об открытии миграционного центра РФ на узбекской территории.

Ранее Министерство юстиции Узбекистана сообщало, что представительства агентства по внешней миграции при Минзанятости страны в 2020-2021 годах могут быть открыты еще в четырех городах России - Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Пятигорске. Первый офис агентства на территории РФ был открыт в Москве в феврале этого года.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана с населением около 33,5 миллиона человек находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 2 миллионов - в России.