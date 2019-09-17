В Узбекистане начнет действовать единая база данных о трудовых мигрантах

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане запустят единую базу данных граждан, находящихся в трудовой миграции за рубежом, заявил исполняющий обязанности начальника агентства по вопросам внешней трудовой миграции Бахтиер Турсунов, передает РИА Новости.
Новая система начнет действовать с 1 октября.
"Данные о гражданах Узбекистана, находящихся в трудовой миграции в других странах, с 1 октября будут объединены в единую базу данных", - сказал Турсунов.
В настоящий момент в Узбекистане не ведется автоматизированный анализ статистики о трудовых мигрантах, а сбором данных занимаются профильные ведомства и службы.
По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находится около 20% экономически активного населения.