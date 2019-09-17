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Рабочие в кафе

В Узбекистане начнет действовать единая база данных о трудовых мигрантах

© Sputnik / Константин Чалабов
Миграция
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Новая система заработает с 1 октября. В настоящий момент в Узбекистане не ведется автоматизированный анализ статистики о трудовых мигрантах, а сбором данных занимаются профильные ведомства и службы.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане запустят единую базу данных граждан, находящихся в трудовой миграции за рубежом, заявил исполняющий обязанности начальника агентства по вопросам внешней трудовой миграции Бахтиер Турсунов, передает РИА Новости.

Новая система начнет действовать с 1 октября.

"Данные о гражданах Узбекистана, находящихся в трудовой миграции в других странах, с 1 октября будут объединены в единую базу данных", - сказал Турсунов.

Директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев
© FOTO. Из личного архива Д. Полетаева
Эксперт: миграция - это риск, который необходимо страховать
Он также сообщил, что программный комплекс Labor-migration внедрят в информационную систему "Единая национальная система труда", что позволит проводить исследования в сфере трудовой миграции более качественно.

В настоящий момент в Узбекистане не ведется автоматизированный анализ статистики о трудовых мигрантах, а сбором данных занимаются профильные ведомства и службы.

По официальным данным, сейчас на заработках за пределами Узбекистана находится около 20% экономически активного населения.

Теги:
Нелегальная миграция, кодекс для мигрантов, миграционный режим, миграция, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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