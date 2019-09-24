В Приморье мигрантам запретили водить общественный транспорт

Рабочих мест могут лишиться более 300 иностранных граждан, получивших ранее патент на работу в регионе.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Приморье иностранцам запретили работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси, сообщает пресс-служба краевой администрации. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко.

"С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов... Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси", — говорится в публикации.

Исключение составят водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Рабочих мест могут лишиться более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана напомнили, что граждане республики, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа России*, могут в случаях необходимости обращаться в Генконсульство во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.

* В состав ДФО входят следующие субъекты: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.