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Водитель автобуса, архивное фото

В Приморье мигрантам запретили водить общественный транспорт

© Sputnik / Владимир Федоренко
Миграция
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Рабочих мест могут лишиться более 300 иностранных граждан, получивших ранее патент на работу в регионе.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В Приморье иностранцам запретили работать водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов и такси, сообщает пресс-служба краевой администрации. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко.

"С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов... Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси", — говорится в публикации.

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Исключение составят водители арендованных автобусов, работающие по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Рабочих мест могут лишиться более 300 иностранцев, получивших ранее патент на работу в Приморском крае.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана напомнили, что граждане республики, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа России*, могут в случаях необходимости обращаться в Генконсульство во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.

* В состав ДФО входят следующие субъекты: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Теги:
общественный транспорт, запрет, трудовые мигранты, Мигранты, Россия, Приморье



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