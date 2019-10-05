РУз присоединится к программе СНГ по противодействию нелегальной миграции

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Представители Содружества Независимых Государств встретятся для обсуждения острых вопросов, связанных с нелегальной миграцией, сообщает Sputnik Таджикистан.
Встреча пройдет 10 октября в Ереване.
Члены комиссии стран Содружества в диалоге рассмотрят информацию о выявленных каналах незаконной миграции и принимаемых компетентными органами мерах по профилактике и противодействию проблеме.
Одним из ключевых вопросов станет присоединение Узбекистана к программе сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции.
На встрече будет представлен разработанный МВД России проект Соглашения о взаимодействии стран СНГ по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.
Кроме того, на заседании будет утвержден план работы совместной комиссии на 2020 год и избран ее председатель на очередной срок.