РУз присоединится к программе СНГ по противодействию нелегальной миграции

Представители стран СНГ соберутся в Ереване чтобы обсудить проблемы миграционной политики между государствами.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Представители Содружества Независимых Государств встретятся для обсуждения острых вопросов, связанных с нелегальной миграцией, сообщает Sputnik Таджикистан.

Встреча пройдет 10 октября в Ереване.

Члены комиссии стран Содружества в диалоге рассмотрят информацию о выявленных каналах незаконной миграции и принимаемых компетентными органами мерах по профилактике и противодействию проблеме.

Одним из ключевых вопросов станет присоединение Узбекистана к программе сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции.

На заседании участники обсудят вопросы в реализации текущей программы противодействию незаконной миграции на 2015-2019 годы.

На встрече будет представлен разработанный МВД России проект Соглашения о взаимодействии стран СНГ по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.

Кроме того, на заседании будет утвержден план работы совместной комиссии на 2020 год и избран ее председатель на очередной срок.