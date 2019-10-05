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РУз присоединится к программе СНГ по противодействию нелегальной миграции

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Миграция
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Представители стран СНГ соберутся в Ереване чтобы обсудить проблемы миграционной политики между государствами.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Представители Содружества Независимых Государств встретятся для обсуждения острых вопросов, связанных с нелегальной миграцией, сообщает Sputnik Таджикистан.

Встреча пройдет 10 октября в Ереване.

Члены комиссии стран Содружества в диалоге рассмотрят информацию о выявленных каналах незаконной миграции и принимаемых компетентными органами мерах по профилактике и противодействию проблеме.

Одним из ключевых вопросов станет присоединение Узбекистана к программе сотрудничества государств СНГ в противодействии незаконной миграции.

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CC0 / pixabay
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На заседании участники обсудят вопросы в реализации текущей программы противодействию незаконной миграции на 2015-2019 годы.

На встрече будет представлен разработанный МВД России проект Соглашения о взаимодействии стран СНГ по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.

Кроме того, на заседании будет утвержден план работы совместной комиссии на 2020 год и избран ее председатель на очередной срок.

 

Теги:
нелегальные мигранты, незаконная миграция, трудовая миграция, миграционный режим, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



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